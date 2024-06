LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS-Osram vor der Berichtssaison der europäischen Halbleiterindustrie zum zweiten Quartal von 2,00 auf 1,90 Franken gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für die Unternehmen. Zu AMS-Osram schrieb er, dass jedes Update zu weiteren möglichen Verkäufen von Unternehmensteilen, insbesondere im Bereich MicroLED, gut ankommen dürfte, da dies die Bilanz entlasten würde. Der Analyst rechnet mit einer Verbesserung der Umsätze im Jahresverlauf, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A18XM4

