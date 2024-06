Varta-Aktionäre müssen heute krisenfest sein. Die Aktie büßt nämlich rund sechs Prozent ein. Die Papiere kosten damit nur noch 9,20 EUR. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage? Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken. Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund sechs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...