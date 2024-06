Der Motorenhersteller Deutz ist an sich nicht bekannt für besonders große Kurssprünge. Doch am Montagmorgen ist die Deutz-Aktie (WKN: 630500) mit einem Plus von 18% der mit Abstand größte Gewinner in den deutschen Aktienindizes. Was steckt hinter dem Kurssprung? Bald eine Rüstungsaktie? Was für eine Wirkung doch ein Interview haben kann. Auslöser des Turbostarts der Deutz-Aktie in die Handelswoche war ein Interview des Vorstandsvorsitzenden Sebastian ...

Den vollständigen Artikel lesen ...