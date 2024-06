TrustQuay Viewpoint, ein globaler SaaS-Anbieter für die Vermögensverwaltungs-, Treuhand- und Unternehmensdienstleistungsbranche (TCSP), hat sich in Quantios umbenannt, um die digitale Transformation in diesem Sektor voranzutreiben.

Nach der Fusion von TrustQuay und Viewpoint im Mai 2023 ist diese Umfirmierung der letzte Schritt in der Konsolidierung der beiden Unternehmen und markiert einen Neuanfang, der Quantios als Global Player festigt. Aufbauend auf dem Erbe und der Expertise von TrustQuay und Viewpoint zielt Quantios darauf ab, technologische Innovationen im TCSP-Sektor zu beschleunigen.

Mit einem Kundenstamm von über 600 internationalen Unternehmen strebt Quantios danach, Produktinnovationen im SaaS-Bereich zu liefern, den globalen Kundenservice zu verbessern und seine Fähigkeiten über einen breiteren geografischen Bereich und in ein vielfältigeres regulatorisches Umfeld zu erweitern.

Quantios wird sein umfangreiches Branchenwissen und sein Verständnis für die Besonderheiten der Rechtsprechung ausbauen, um kontinuierlich Innovationen zu entwickeln und den digitalen Fortschritt in der Branche voranzutreiben.

Der Name 'Quantios' steht für Modernität, Präzision und Intelligenz und würdigt die 40-jährige Erfahrung des Unternehmens in der TCSP-Branche. Die neue Identität wurde so konzipiert, dass sie auf globaler Ebene Anklang findet und die große Reichweite und den vielfältigen Kundenstamm des Unternehmens widerspiegelt.

Guy Harrison, CEO von Quantios, sagte: "Die Umbenennung in Quantios ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, die Branche auf dem Weg zur vollen Ausschöpfung des Potenzials der Digitalisierung zu führen und unsere Kunden in die Lage zu versetzen, den größtmöglichen Nutzen aus den digitalen Fortschritten zu ziehen.

"Wir sind bestrebt, die Plattform der Wahl zu sein, die die Verwaltung, den Betrieb und die Investitionen weltweit erleichtert."

Über Quantios

Quantios ist ein globaler SaaS-Anbieter für die Wealth-, Trust- und Corporate Services (TCSP)-Branche. Als Marktführer ist Quantios bestrebt, die digitale Transformation innerhalb der Branche anzuführen. Die Technologie von Quantios sorgt für eine nahtlose globale Compliance und eine optimierte Verwaltung, so dass sich die Kunden auf die Ausweitung ihrer Geschäfte konzentrieren können, ohne die damit verbundenen Komplexitäten.

Mit 40 Jahren Branchenerfahrung kennt Quantios die vielfältigen und komplexen Bedürfnisse seiner Kunden genau. Quantios nutzt dieses Fachwissen, um umfassende SaaS-Lösungen anzubieten, die eine solide Datenverwaltung gewährleisten und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vereinfachen.

Das Unternehmen beschäftigt über 300 qualifizierte Fachleute, die sich der Erfüllung der sich entwickelnden Kundenbedürfnisse widmen. Bis heute hat Quantios mit über 600 Unternehmen weltweit zusammengearbeitet und ihnen geholfen, durch digitale Transformation mehr Effizienz, Skalierung und Wachstum zu erreichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte quantios.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240624043082/de/

Contacts:

mimi.granell@fivenot10.co.uk