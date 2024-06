Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 400 Mio. Euro gehört Datagroup zu den fünf größten Firmen aus dem Frankfurter Spezialsegment Scale. Entsprechend ausgeprägt ist das Interesse der Investoren an dem IT-Service-Dienstleister. Fakt ist aber auch, dass der Börsenwert schon einmal sehr viel höher war - insbesondere in der Boomphase 2021, als Corona auch die Aktienkurse von ... The post Datagroup: "KI kann für uns zum Game-Changer werden" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...