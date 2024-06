Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentabilität der Banken hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich verbessert und auf europäischer Ebene inzwischen ein 15-Jahres-Hoch erreicht, so Rosalie Pinkney und Paul Smillie, Kreditanalysten von Columbia Threadneedle Investments.Die Kreditanalysten von Columbia Threadneedle würden davon ausgehen, dass sie sich in den nächsten zwei Jahren auf diesem Niveau einpendeln werde. Gründe dafür seien das höhere Zinsumfeld und damit höhere Zinsspannen für neue und in vielen Fällen auch bestehende Kredite. Hinzu kämen höhere Renditen für die Wiederanlage des Anleiheportfolios und vergleichsweise niedrige Kosten für Einlagen. Der Nettozinsertrag sei im Durchschnitt um rund 50 Prozent gestiegen, während die Einlagenkosten weit weniger auf die höheren Zinsen reagiert hätten. Die länger als erwartet anhaltende Phase höherer Zinsen stütze die Nettozinsmargen im Jahr 2024, vor allem im Vereinigten Königreich, in Skandinavien und in Südeuropa. Die Zinssätze dürften jedoch jetzt allmählich anfangen zu sinken und sich bei etwa zwei bis drei Prozent einpendeln - ein Sweet Spot, in dem die Banken ihre Kapitalkosten komfortabel verdienen könnten und das Kreditwachstum weiter anziehen dürfte. ...

