© Foto: Oliver Berg/dpa - dpa-Bildfunk



Die Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) hat Covestro offiziell mitgeteilt, dass sie bereit ist, ihr Übernahmeangebot auf rund 11,7 Milliarden Euro zu erhöhen. Die Aktie haussiert in der Folge an die DAX-Spitze.Die Abu Dhabi National Oil Co. hat Covestro in einem Brief offiziell über seine Absicht informiert, das Angebot von 60 Euro pro Aktie auf 62 Euro zu erhöhen, wenn die eingehende Due-Diligence-Prüfung gut verläuft. Das berichtet Bloomberg und beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Am Montag hat der Vorstand von Covestro in Absprache mit dem Aufsichtsrat entschieden, konkrete Verhandlungen mit Adnoc über eine mögliche Transaktion und den eventuellen Abschluss …