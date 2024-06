Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 26/24Montag, 24.06.Bitte Programmänderungen beachten:5.00 Frag den LeschWie heizen Aliens?(vom 21.12.2014)5.10 The RookieDer Flüchtige(vom 25.4.2024)5.50 The Rookie- 6.35 Alte Wunden(vom 25.4.2024)("The Rookie" beide Folgen vom 28.06.2024 vorgezogen; "Faszination Erde - Wildes Kenia" und "Faszination Erde - Thailand" entfallen).Freitag, 28.06.Bitte Programmänderungen beachten:17.15 The RookieUndercover(von 14.05 Uhr)17.55 The RookieUnter Druck(von 14.45 Uhr)("The Rookie" - die Folgen 'Der Flüchtige und 'Alte Wunden' werden auf Montag, 24.06.2024 vorgezogen).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5808136