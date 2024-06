In Kanada hat die zuständige Behörde den Einmalimpfstoff IXCHIQ von Valneva für Personen ab 18 Jahre zugelassen. Der Impfstoff dient der Vorbeugung von Erkrankungen durch das Chikungunya-Virus. Im vierten Quartal sollen in Kanada die ersten Dosen verkauft werden. In den USA wurde der Impfstoff bereits im November 2023 zugelassen. Die Europäische Arzneimittelagentur, ...

