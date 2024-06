© Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel



Der Aktie von Zahlungsdienstleister PayPal droht ein schwacher Start in die neue Handelswoche. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihr Kursziel gesenkt.Einmal mehr in diesem Jahr brauchen Anleger, die auf einen nachhaltigen Turnaround der Aktie von PayPal hoffen, starke Nerven. Nachdem das Papier in den vergangenen zwei Wochen stark zurückgesetzt hat, drohen zum Wochenauftakt neue Verluste. Weiterer Rückschlag zum Wochenauftakt Grund hierfür ist eine Kurszielsenkung der US-Investmentbank Goldman Sachs. Die hat ihre Prognose von 76 US-Dollar pro Aktie um rund 10 Prozent auf nur noch 69 US-Dollar reduziert. Das entspricht nichtsdestotrotz einem Aufwärtspotenzial von knapp 14 Prozent. …