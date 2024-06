NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike vor den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Er bleibe mit Blick auf die Kursentwicklung der Aktie vorsichtig, da die mangelhafte Innovationskraft des Sportartikelherstellers und dessen Abkehr vom Großhandel die Markendynamik beeinträchtigt habe, schrieb Analyst Randal Konik in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung dürfte eher gedämpft gewesen sein./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 21:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

