NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Analystin Sheila Kahyaoglu verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf jüngste Nachrichten zum Flugzeugbauer, unter anderem darauf, dass dieser womöglich kurz vor einer Einigung mit dem Zulieferer Spirit Aero (SPR) über dessen Rückkauf stehe. Ihr Modell der "Summe aller Teile" schätze sie SPR auf 28 bis 40 US-Dollar je Aktie./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 16:52 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2024 / 10:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US0970231058

