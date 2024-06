DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.540,00 +0,1% +12,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.970,00 -0,1% +14,7% Euro-Stoxx-50 4.942,54 +0,7% +9,3% Stoxx-50 4.530,22 +0,4% +10,7% DAX 18.271,76 +0,6% +9,0% FTSE 8.271,10 +0,4% +6,5% CAC 7.680,49 +0,7% +1,8% Nikkei-225 38.804,65 +0,5% +16,0% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 132,30 -0,31 -5,37 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,43 +0,02 -0,14 US-Rendite 10 J. 4,26 +0,01 +0,38

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,89 80,73 +0,2% +0,16 +12,8% Brent/ICE 85,42 85,24 +0,2% +0,18 +12,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,95 33,95 0% 0 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.325,85 2.322,05 +0,2% +3,80 +12,8% Silber (Spot) 29,60 29,54 +0,2% +0,05 +24,5% Platin (Spot) 1.002,03 996,18 +0,6% +5,85 +1,0% Kupfer-Future 4,42 4,44 -0,4% -0,02 +12,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Frische Impulse für den breiten Markt sind nach dem Verfall von Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien am Freitag erst einmal nicht in Sicht. Thema sind daher bereits erst am Freitag anstehende neue Preisdaten, die die Spekulation über den Zeitpunkt einer ersten US-Zinssenkung anheizen könnten, was dann auch am Aktienmarkt die Kurse bewegen dürfte.

Die Aktien von KKR, Crowdstrike und Godaddy werden mit Handelsbeginn als neue Mitglieder im S&P-500-Index gehandelt. Die Kurse bewegt das vorbörslich aber nicht, sie tendieren in engen Grenzen uneinheitlich. Bei den Absteigern Comerica, Illumina und Robert Half bewegen sich nur Illumina (+1,2%).

Stark im Fokus stehen Nvidia, nachdem die Aktie von ihrem Rekordhoch kommend an den beiden vorherigen Handelstagen jeweils über 3 Prozent eingebüßt hat. Das schürt Sorgen vor einem möglichen Nachlassen des KI-Hypes, nicht nur bei Nvidia. Aktuell geht es für den Kurs um weitere 2 Prozent südwärts.

Apple (-0,2%) zeigen vorbörslich unauffällig. Der iPhone-Hersteller hat zum einen laut dem Wall Street Journal Gespräche mit Meta Platforms über die Integration von deren generativem KI-Modell in Apple Intelligence geführt. Zum anderen hat die EU mitgeteilt, dass Apples Regeln für den App Store möglicherweise gegen das EU-Gesetz für digitale Märkte verstoßen.

UPS (+0,1%) zeigen sich wenig bewegt von der Nachricht, ihr Frachtvermittlungsgeschäft an RXO für etwa 1 Milliarde Dollar zu verkaufen. Das ist weniger als UPS 2015 dafür bezahlt hatte. RXO haussieren um 14 Prozent.

Under Armour legt gegen Zahlung von 434 Millionen Dollar einen jahrelangen Rechtsstreit bei. Dabei ging es darum, dass Mitbegründer Kevin Plank die Investoren getäuscht haben soll. Under Armour kommen um gut 2 Prozent zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Knaus Tabbert: 2,90 EUR

NDEXÄNDERUNGEN

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 24. Juni in der DAX-Familie umgesetzt:

+ MDAX NEUAUFNAHME - Rational - Traton - Tui HERAUSNAHME - Morphosys - Sixt StA - SMA Solar + SDAX NEUAUFNAHME - Douglas - Sixt StA - SMA Solar HERAUSNAHME - Pfeiffer Vacuum - Traton - Wüstenrot & Württembergische + TECDAX NEUAUFNAHME - Elmos Semiconductor HERAUSNAHME - Morphosys

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- BE 15:00 Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: -11,6 zuvor: -11,0

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Unternehmensmeldungen liefern die Impulse. Covestro legt um gut 5 Prozent zu, das Chemieunternehmen geht mit Adnoc nun in konkrete Verhandlungen über eine mögliche Transaktion und den möglichen Abschluss einer Investitionsvereinbarung. Dass zwischen der EU und China nun Gespräche stattfinden sollen wegen der geplanten Strafzölle, schürt Hoffnungen, dass es nicht zu einem befürchteten Gegenschlag Chinas kommen wird. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank indes, Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg prognostiziert. Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer weist darauf hin, dass sich der Ifo-Geschäftsklimaindex noch im Aufwärtstrend befinde. Bei Siemens Energy (+3,7%) brummt das Geschäft, nun haben die Münchener einen Auftrag im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar erhalten. Deutz schießen um rund 16 Prozent nach oben. Der Motorenhersteller plant den Einstieg in zwei neue Marktsegmente. Vorstandschef Sebastian Schulte nannte die dezentrale Stromerzeugung und den Rüstungsbereich. Safran verteuern sich um 1,5 Prozent. Der Konzern führt Gespräche über den Kauf von Preligens im Verteidigungsbereich. Prudential springen um 5,7 Prozent nach oben dank eines angekündigten Aktienrückkaufprogrammes. Hochtief machen einen Satz um 8,3 Prozent nach einer Hochstufung durch Jefferies. Zalando sacken um gut 6 Prozent ab nach einer Abstufung durch Morgan Stanley.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Fr, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0726 +0,3% 1,0702 1,0685 -2,9% EUR/JPY 171,05 +0,2% 170,97 170,46 +9,9% EUR/CHF 0,9579 +0,2% 0,9564 0,9555 +3,2% EUR/GBP 0,8470 +0,2% 0,8462 0,8460 -2,4% USD/JPY 159,48 -0,2% 159,76 159,55 +13,2% GBP/USD 1,2664 +0,2% 1,2648 1,2629 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2839 -0,1% 7,2878 7,2916 +2,3% Bitcoin BTC/USD 61.102,64 -4,2% 62.284,49 64.024,45 +40,3%

Der Yen bewegt sich weiter im Bereich eines 34-Jahrestiefs und damit auch in einer Zone, in der es jüngst Interventionen gegeben hatte. Weniger als zwei Monate, nachdem Japan mehr als 60 Milliarden Dollar ausgab, um den Yen zu stützen, sind dessen Kursgewinne wieder verschwunden. Hintergrund ist, dass der Markt weiter davon ausgeht, dass das Zinsgefälle zwischen den USA und Japan groß bleiben wird. Nun sagte Masato Kanda, im japanischen Finanzministerium für Währungsfragen zuständig, dass die starke Abschwächung des Yen der Wirtschaft schaden könnte. "Wir sind jederzeit bereit, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wenn es zu übermäßigen Bewegungen aufgrund von Spekulationen kommt", sagte er.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die meisten Börsen haben nachgegeben. An den chinesischen Börsen hieß es, die Marktteilnehmer warteten auf neue Daten zu den Gewinnen der Industrieunternehmen im späteren Wochenverlauf, um neue Erkenntnisse über die Lage der Konjunktur in China zu erhalten. Die positive Ausnahme stellte Tokio - unterstützt durch den Yen, der seine Talfahrt fortsetzte angesichts ausbleibender klarer Signale der japanischen Notenbank, den ultraexpansiven Kurs zu verlassen. Der Yen bewegt sich im Bereich eines 34-Jahrestiefs. Aktien aus dem Exportsektor gehörten mit dem schwachen Yen zu den Favoriten. In Hongkong zeigten sich Automobilaktien schwächer, verkauft wurden auch Papiere aus dem chronisch kriselnden Immobiliensektor. Abgegeben wurden aber auch Technologieaktien, deren Branchenindex um 1,7 Prozent nachgab. Auch an anderen Börsen zählten Technologietitel vielfach zu den größeren Verlierern. Unter anderem wurde dazu auf Sorgen vor breiten Gewinnmitnahmen verwiesen, nachdem Technologieaktien in den vergangenen Wochen klar favorisiert worden waren, nicht zuletzt wegen der weltweiten KI-Fantasie. Am Freitag hatte der Kurs des KI-Highflyers Nvidia in den USA den zweiten Tag in Folge über 3 Prozent verloren. In Soul verbilligten sich SK Hynix beispielsweise um 4,7 und Hanmi Semiconductor um 2,7 Prozent. Eine Sonderbewegung zeigten LG Display. Das Unternehmen hatte mit der Massenproduktion neuer und verbesserter organischer Leuchtdioden-Monitore. Der Kurs stieg um 7,3 Prozent. Weiter abwärts ging es in Sydney mit dem schwer gewichteten Rohstoffsektor. Sein Subindex gab vor dem Hintergrund niedrigerer Rohstoffpreise um 1,1 Prozent nach. Unter den Einzelwerten dort büßten Webjet 0,8 Prozent ein. Das Reisebuchungsunternehmen teilte mit, dass es weiterhin an einer möglichen Abtrennung seines Privatkundengeschäfts von seiner schnell wachsenden Unternehmenseinheit Webbeds arbeitet.

CREDIT

Etwas eingeengt zeigen sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Damit pendeln sie aber nur weiter auf dem Niveau der Vorwoche. Vor den wegweisenden Ereignissen wie neuen Inflationsdaten in den USA und vor allem den Neuwahlen in Frankreich rechnen Marktteilnehmer mit keinen neue Trends. Von den Analysten der Commerzbank heißt es dazu, den Ton gäben derzeit nur die Spreads zwischen deutschen und französischen Anleihen an - eine Entspannung sei daher vor den Wahlen am Sonntag unwahrscheinlich.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

COVESTRO

Der arabische Ölkonzern Adnoc findet in seinem Werben um das deutsche Chemieunternehmen langsam etwas Gehör. Auf Basis der bisherigen ergebnisoffenen Gespräche mit Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) beschloss Covestro, mit Adnoc in konkrete Verhandlungen über eine mögliche Transaktion und den möglichen Abschluss einer Investitionsvereinbarung einzutreten. Zudem soll eine Due Diligence Prüfung ermöglicht werden.

EON

hat mit dem australischen Immobilienentwickler Lendlease einen Vertrag über den Aufbau eines CO2-sparenden Energienetzes im Londoner Stadtteil Silvertown unterzeichnet. Bei dem sogenannten "Ectogrid"-System handelt es sich um ein auf Wärmepumpentechnologie basierendes Wärmenetz, das nach seiner Fertigstellung jährlich rund 4.000 Tonnen CO2 einsparen soll.

SIEMENS ENERGY

hat einen Auftrag im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar aus Saudi-Arabien erhalten. Für zwei Kraftwerke liefert Siemens Energy wichtige Technologie, die das saudische Königreich mit fast vier Gigawatt Energie versorgen wird.

CECONOMY

hat am Montag mit der Emission einer festverzinslichen, an Nachhaltigkeitsziele gebundenen Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und Fälligkeit in 2029 begonnen.

AAREAL BANK

Die Beteiligungsgesellschaft Advent International filetiert den erworbenen Immobilienfinanzierer Aareal Bank. Für 3,9 Milliarden Euro wird die Aareal-Tochter Aareon an den Finanzinvestor TPG verkauft.

CARLSBERG

muss bei einer Britvic-Übernahme keinen Konflikt mit Pepsico fürchten. Der Getränkekonzern würde darauf verzichten, eine Kontrollwechselklausel in seinen Abfüllvereinbarungen mit Britvic zu ziehen, wie Carlsberg mitteilte. Britvic, ein britischer Hersteller von Erfrischungsgetränken hatte zuvor ein verbessertes Übernahmeangebot der dänischen Brauerei in Höhe von 3,9 Milliarden Dollar abgelehnt.

GSK

Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den Antrag von GSK auf Ausweitung des Einsatzes des Medikaments Jemperli in Kombination mit einer Chemotherapie für Erwachsene mit Endometriumkrebs angenommen.

PROSUS

hat im vergangenen Geschäftsjahr per Ende März seinen Umsatz um 11 Prozent auf 5,5 Milliarden US-Dollar gesteigert. Der Kerngewinn wuchs um 84 Prozent auf 5,0 Milliarden Dollar, wie die Beteiligungsgesellschaft mitteilte.

SAFRAN

führt Gespräche über den Kauf des Unternehmens Preligens. Der Spezialist für Künstliche Intelligenz in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich wird dabei mit 220 Millionen Euro einschließlich Schulden bewertet.

APPLE

Die EU-Kommission hat eine zusätzliche Untersuchung gegen Apple gemäß dem Gesetz über digitale Märkte eingeleitet. Die Behörde vertritt dabei die Auffassung, dass die App-Store-Regeln des US-Konzerns gegen das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) verstoßen.

APPLE

wendet sich in der Aufholjagd bei Künstlicher Intelligenz (KI) möglicherweise an den langjährigen Rivalen Meta. Die Facebook-Muttergesellschaft hat Gespräche mit Apple über die Integration des generativen KI-Modells von Meta Platforms in Apple Intelligence geführt, dem kürzlich angekündigten KI-System für iPhones und andere Geräte, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten.

FISKER

steht kurz vor dem Verkauf seiner Flotte an ein Unternehmen, das Autos an Uber- und Lyft-Fahrer vermietet. Es geht um den Verkauf der gesamten Flotte von etwa 4.300 Fahrzeugen an American Lease, einen Anbieter von Leasingfahrzeugen für Uber- und Lyft-Fahrer in New York City.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2024 06:58 ET (10:58 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.