Wien (www.fondscheck.de) - Wie der BVI mitteilt, ist Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI, ab 1. Juli für vier Jahre als neues Mitglied in die "Securities and Markets Stakeholder Group" (SMSG) der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA berufen worden, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...