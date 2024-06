Wien (www.fondscheck.de) - Lydia Malakis wurde zu Monatsbeginn von der Meag zur Head of Institutional Sales berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Sie sei damit für das Geschäft mit institutionellen Kunden sowie den Wholesale-Vertrieb verantwortlich. Malakis habe zuvor Führungspositionen im Vertrieb internationaler Asset Manager innegehabt, unter anderem bei Generali Insurance in Mailand, Vanguard International in London und Schroders in London. Von Juli 2021 bis Dezember 2022 sei sie Managing Director und Board Member der Meag in Luxemburg gewesen. ...

