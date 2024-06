Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Altimmune | Hochtief | Deutz & neue Cybersecurity-Aktie fürs Depot - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Autowerte gefragt Änderungen in der DAX-Familie Altimmune - neues Abnehmmittel zeigt gute Daten Boeing - kommt jetzt die Strafanzeige - Nvidia - Chef verkauft 240.000 eigene Aktien Apple - Verhandlungen mit Meta über KI Zim Integrated - Frachtraten ziehen kräftig an Safran - KI-Zukauf Prosus - gemischte Zahlen Valneva - Zulassung in Kanada Eurofins Scientific - Muddy Water erhebt schwere Vorwürfe Termine - Trendwende für Nvidia & Co - Covestro - bietet Adnoc 62 Euro - Zalando - Downgrate belastet Aktie Hochtief - Umsatzschub durch Rechenzentren Deutz - Einstieg in Rüstungsindustrie - KI-Cybersecurity-Aktie für das Musterdepot Pfizer Zuschauerfragen