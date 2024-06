Köln (ots) -Zum Tod von Staatssekretär a.D. Heinz Lanfermann, dem Ombudsmann der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung, erklärt der Vorsitzende des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV), Thomas Brahm:"Die Nachricht vom Tod des Ombudsmannes der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung, Herrn Heinz Lanfermann, hat bei den Mitgliedern und Mitarbeitern des PKV-Verbands Bestürzung und Trauer ausgelöst.Wir haben Herrn Lanfermann sehr viel zu verdanken. Nach seiner Berufung zum PKV-Ombudsmann zum 1. Januar 2014 hat er sich viele Verdienste und großen Respekt erworben. In seinem ersten Tätigkeitsbericht schrieb er: 'Die Zufriedenheit der Versicherten der Privaten Kranken- und Pflegeversicherung ist wichtig. Als Ombudsmann versuche ich, durch meine schlichtende Tätigkeit dazu beizutragen.' Mit seinem herausragenden Einsatz ist ihm dies in beeindruckender Weise gelungen.Heinz Lanfermann war von 1996 bis 1998 beamteter Staatssekretär des Bundesministeriums der Justiz. In seiner langjährigen Tätigkeit als Abgeordneter des Deutschen Bundestages und des nordrhein-westfälischen Landtages kümmerte er sich um Fragen des Gesundheitswesens. Bereits während seiner beruflichen Zeit als Richter hat er sich mit dem Medizinrecht beschäftigt.Der Verband der Privaten Krankenversicherung und alle Mitarbeiter werden ihm ein ehrendes Angedenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Angehörigen."Der Verband der Privaten Krankenversicherung wird nun schnellstmöglich einen Nachfolger für Herrn Lanfermann benennen.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Heidestraße 4010557 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail: stefan.reker@pkv.deInternet: www.pkv.deX/Twitter: www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58188/5808318