PRESSEMITTEILUNG Biotest-Nachhaltigkeitskampagne GoFuture Teil der neuen Dokufiktion "Future Seeds" Dokumentation zeigt nachhaltige Projekte aus aller Welt und die Biotest GoFuture Nachhaltigkeitsinitiative mit dem EcoArt Wandgemälde "Linfa" auf dem Biotest Campus

Film greift gesellschaftsrelevantes Thema zur Klimaangst bei Jugendlichen auf

Ab sofort in zwölf Ländern bei Prime Video verfügbar Dreieich, 24. Juni 2024. Mit ihrer GoFuture Nachhaltigkeitskampagne und ihrem gigantischen EcoArt-Wandgemälde auf dem Campus hat die Biotest AG in Dreieich bereits im vergangenen Jahr ein sichtbares Zeichen für ihr wachsendes Engagement für mehr Nachhaltigkeit gesetzt. Die neue Dokufiktion "Future Seeds" greift dieses außergewöhnliche Projekt nun auf und feierte kürzlich Premiere auf Prime Video. Die Dokumentation porträtiert innovative Ideen und Projekte für eine nachhaltigere Zukunft, die in eine gesellschaftsrelevante und bewegende Erzählung eingebettet sind. Thematisiert wird das Erscheinungsbild der Klimaangst, das mittlerweile insbesondere bei Jugendlichen stark verbreitet ist und sich durch extreme Trauer, Wut und Verzweiflung äußert. So ist die Hauptprotagonistin eine Teenagerin, die aufgrund ihrer Angst vor den Folgen des Klimawandels psychisch belastet und im ständigen Diskurs mit der Erwachsenenwelt ist, die die Folgen des Klimawandels aus ihrer Sicht nicht wahr- oder ernst nimmt. Ihre Tante, die als Journalistin tätig ist, entschließt sich daraufhin ihre Nichte mit auf eine Reise zu nehmen. Spannende Projekte aus aller Welt und inspirierende Gespräche mit Wissenschaftlern, Politikern und Unternehmern, sollen ihr und den Zuschauern Mut machen und zum Umdenken anregen. Aufgrund ihres Interesses an EcoArt reisen die beiden Frauen nach Dreieich, um sich das Wandgemälde "Linfa" auf dem Biotest Campus anzuschauen und mit dem CEO der Biotest AG, Peter Janssen, über die zugehörige Nachhaltigkeitsinitiative GoFuture zu sprechen. Mit der Dokufiktion wollen die Macher den Dialog über die Zukunft unserer Gesellschaft öffnen und die Verantwortung jedes Einzelnen in Bezug auf eine nachhaltigere Zukunft thematisieren. "Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserer GoFuture-Nachhaltigkeitskampagne Teil dieser Dokumentation sind und dazu beitragen, Betroffenen neue Hoffnung auf eine bessere Zukunft geben zu können," sagt Peter Janssen. "Als pharmazeutisches Unternehmen, das Blutplasma von Spendern als natürliche Ressource für die Herstellung von Medikamenten nutzt, fühlen wir eine große Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt - nicht zuletzt hängt die Gesundheit der Menschen auch von der Gesundheit unseres Planeten ab." Future Seeds steht Zuschauern ab sofort in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, Ungarn, der Türkei, Kanada, Australien und der USA zur Verfügung. Der Zugriff bei Prime Video und der Filmtitel variiert je nach Land und Sprachversion. Die Version mit deutschen Untertiteln finden Sie hier . Weitere Informationen zur GoFuture Kampagne unter: gofuture.biotest.com Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von biologischen Arzneimitteln, die aus menschlichem Plasma gewonnen werden. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.400 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Seit Mai 2022 ist Biotest Teil der Grifols Gruppe, Barcelona, Spanien (www.grifols.com). Die Biotest AG wird ab sofort offizielle Pressemitteilungen auch über X verbreiten. Sie finden uns unter: https://twitter.com/BiotestAG IR Kontakt: Dr. Monika Baumann (Buttkereit)

Telefon: +49-6103-801-4406

E-Mail: ir@biotest.com PR Kontakt: Dirk Neumüller

Telefon: +49 -6103-801-269

E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201

Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

Notiert: Frankfurt (Prime Standard)
Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

