Endlich raus aus dem seit 2016 währenden Leid bei der Singulus-Anleihe? Der Robus Recovery Fund II / Luxemburg bietet 69% plus Stückzinsen. Der Robus-Fonds bietet mithin ca. 71 EUR oder 71%. Das Angebot gelte bis zum 1. Juli Mitternacht via Erklärung ggü der Depotbank. Derweil hatte der Spezialmaschinenbauer Mitte des Monats bekräftigt, die Anleihen bei Ablauf in 25 Monaten zurückzuzahlen - zu 105%. ...

