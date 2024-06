Die schlechten Nachrichten aus der vergangenen Woche sind verdaut - vorerst zumindest. Die Adidas-Aktie liegt am Montag leicht im Plus und stabilisiert sich weiter. Doch am Donnerstag steht die nächste Probe an: Der große US-Wettbewerber Nike legt seine Quartalszahlen vor. Was haben die Amerikaner zu bieten?Wenn die Nummer 1 der Branche seine Bücher öffnet und die Geschäfte in der Zukunft einschätzt, hören die Anleger besonders gut hin. So wird es auch am Donnerstag sein, wenn Nike über das vierte ...

