Die Konsolidierung beim Bitcoin dauert auch zum Start in die neue Woche an und nimmt dabei weiter Fahrt auf. Am Montagnachmittag verliert die Digitalwährung auf 24-Stunden-Sicht rund fünf Prozent und taumelt damit in Richtung der 60.000-Dollar-Marke. Die Marktteilnehmer sorgen sich offenbar vor einer drohenden Verkaufswelle.Die insolvente Bitcoin-Börse Mt. Gox teilte am Montag nämlich mit, dass in Kürze die Vermögenswerte an die betroffenen Kunden zurückerstattet werden sollen, die bei einem Hackerangriff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...