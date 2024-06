Wien (www.fondscheck.de) - Sonja Sarközi, seit Mai 2023 als Geschäftsführerin der Superfund Asset Management tätig, hat das Unternehmen verlassen und wird auch ihre Funktion im Verwaltungsrat der Superfund Holding nicht mehr ausüben, so die Experten von "FONDS professionell".Neu in die Geschäftsführung berufen worden sei Christopher Kampner. Bislang habe Kampner die Position des Head of Sales von Superfund bekleidet, wie es in einer Mitteilung des Wiener Unternehmens weiter heiße. ...

