TORONTO, 24. Juni 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - gibt heute bekannt, dass das Unternehmen mit Auramet eine Kreditfazilität in Höhe von 15 Millionen US$ vereinbart hat, die voraussichtlich am oder vor dem 9. Juli 2024 abgeschlossen wird.

Mark Selby, CEO, sagte: "Ich freue mich, dass unser langjähriger Finanzierungspartner Auramet zugestimmt hat, eine Überbrückungsfazilität in Höhe von 15 Mio. US$ bereitzustellen, die es uns ermöglicht, gut finanziert zu bleiben, um unsere Genehmigungs-, Engineering- und Finanzierungsaktivitäten weiter voranzutreiben. Die Gespräche mit Abnahme- und Projektpartnern für Crawford sind im Gange und werden voraussichtlich vor Jahresende abgeschlossen, da wir weiterhin eine Bauentscheidung für Crawford Mitte des Jahres 2025 nach Erhalt der Genehmigungen anstreben."

Darlehensfazilität

Das Darlehen wird am 9. Januar 2025 fällig, wird mit 1,00 % pro Monat verzinst und unterliegt einer Bearbeitungsgebühr von 2,5 %. Bei Abschluss erhält Auramet außerdem 750.000 1-Jahres-Warrants mit einem Ausübungspreis von 1,42 $. Das Darlehen unterliegt den für eine Transaktion dieser Art üblichen Bedingungen, einschließlich bestimmter positiver und negativer Verpflichtungen. Die Warrants und die zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Erlöse werden für Betriebskapitalzwecke verwendet. Der Abschluss der Kreditfazilität unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Auramet

Auramet ist einer der größten physischen Edelmetallhändler der Welt mit einem Jahresumsatz von über 20 Milliarden US-Dollar und bietet allen Teilnehmern der Edelmetall-Lieferkette eine umfassende Palette von Dienstleistungen an. Auramet ist ein Privatunternehmen, das 2004 von erfahrenen Fachleuten gegründet wurde, die ein globales Team von Branchenspezialisten mit insgesamt über 350 Jahren Branchenerfahrung zusammengestellt haben. Das Unternehmen ist in drei Hauptbereichen tätig: physischer Metallhandel, Merchant Banking für Metalle (einschließlich Direktkredite) und Beratung bei der Projektfinanzierung. Das Unternehmen hat sich dank eines erfahrenen Managementteams, das sich als innovativ erwiesen hat und in der Lage ist, den Marktteilnehmern in diesem Sektor qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten, ein konstant erfolgreiches und herausragendes Geschäft im Metallbereich aufgebaut. Im Geschäftsjahr 2023 kaufte das Unternehmen über 7 Millionen Unzen Gold, 126 Millionen Unzen Silber und 3 Millionen Unzen Platinmetalle und hat bis heute Finanzierungsfazilitäten im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar bereitgestellt. Auramet ist bestrebt, sein Kapitalinvestitionsgeschäft in Form von Eigenkapital, Lizenzgebühren und Streams im Bereich der Edelmetalle und batteriebezogener Metalle auszubauen. Auramet ist stolz darauf, von EcoVadis, dem vertrauenswürdigsten Anbieter von ESG-Ratings mit einem Netzwerk von mehr als 90.000 bewerteten Unternehmen, eine Goldmedaille für sein ESG-Engagement erhalten zu haben. Für weitere Informationen über Auramet besuchen Sie bitte www.auramet.com.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die Versorgung der stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Ressource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem der Ansatz der Kohlenstoffabscheidung, der die Produktion von Netto-Null-Nickel und die Erzeugung einer zusätzlichen Tonne CO2-Gutschriften pro Tonne produzierten Nickels nach Ausgleich aller Emissionen ermöglichen könnte, das Potenzial, die Nickelmine in einen Erzeuger von Kohlenstoffgutschriften statt in einen Erzeuger von Kohlenstoffemissionen zu verwandeln, die Produktion von geschätzten durchschnittlich 710.000 Tonnen Kohlenstoffgutschriften pro Jahr und insgesamt 18 Millionen Tonnen CO2-Gutschriften über die erwartete Lebensdauer der Mine bei Crawford, die Fähigkeit zur Monetarisierung von Kohlenstoffgutschriften, die Fähigkeit zur Quantifizierung der Kohlenstoffabscheidung, Emissionsschätzungen, der Brucitgehalt der Lagerstätte, die Skalierbarkeit des Prozesses, die metallurgischen Ergebnisse, der Zeitplan und die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, einschließlich der Durchführbarkeit der Einbeziehung des IPT-Karbonisierungsprozesses und der damit verbundenen Anlagen als Teil des Projekts, die Ergebnisse der PEA von Crawford, einschließlich der Aussagen in Bezug auf den Nettogegenwartswert, die künftige Produktion, die Schätzungen der Cash-Kosten, die vorgeschlagenen Abbaupläne und -methoden, die Schätzungen der Lebensdauer der Mine, die Cashflow-Prognosen, die Metallgewinnung sowie die Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Zeitplan für Genehmigungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen, Realisierung von Mineralressourcenschätzungen, Kapital- und Betriebskostenschätzungen, Projekt- und Lebensdauer von Minenschätzungen, Fähigkeit, Genehmigungen bis zum angestrebten Zeitpunkt zu erhalten, Größe und Rang des Projekts bei Erreichen der Produktion, wirtschaftliche Ertragsschätzungen, Zeitplan und Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion und Kapital-, Betriebs- und Explorationsausgaben sowie potenzielle Vorteile und Alternativen. Die Leser sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Canada Nickel wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Ergebnisse der PEA sind lediglich Schätzungen und beruhen auf einer Reihe von Annahmen, von denen jede einzelne, falls sie nicht korrekt ist, das prognostizierte Ergebnis erheblich verändern könnte. Es gibt keine Zusicherung, dass Crawford in Produktion gehen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die für den Abschluss der Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; künftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelausbeute; die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, notwendigen Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus irgendeinem Grund als ungenau erweisen; zusätzliche, aber derzeit unvorhergesehene Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsstufe zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Garantie, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die erwartet, geschätzt oder beabsichtigt wurden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und Canada Nickel lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76033Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76033&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA13515Q1037Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18213109-canada-nickel-unternehmens-update-kuendigt-darlehensfazilitaet-hoehe-15-millionen-us-auramet-international-inc