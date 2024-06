EQS-News: PVA TePla AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

PVA TePla AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.06.2024 in Gießen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



24.06.2024 / 15:05 CET/CEST

PVA TePla AG Wettenberg Wertpapierkennnummer (WKN): 746 100

International Securities Identification Number (ISIN): DE0007461006 Absage der für den 26. Juni 2024 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung Die PVA TePla AG sagt ihre für Mittwoch, den 26. Juni 2024, um 13 Uhr in Gießen einberufene ordentliche Hauptversammlung (Eindeutige Kennung des Ereignisses: TPE062024oHV) hiermit ab. Die im Bundesanzeiger vom 16. Mai 2024 bekanntgemachte und am 21. Mai 2024 berichtigte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 ist damit gegenstandslos und der Termin aufgehoben. Sobald der neue Termin für die ordentliche Hauptversammlung 2024 feststeht, wird eine neue Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Wettenberg, im Juni 2024 PVA TePla AG Der Vorstand



