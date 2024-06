Neben Expertenmeinungen, Chartanalyse und Fundamentaldaten kann auch ein Blick in die Google Trends helfen, die künftige Entwicklung einer Aktie vorauszusagen. In der Vergangenheit ergaben sich so schon verblüffende Überschneidungen. Auch bei den DAX-Werten Rheinmetall und Siemens Energy? Nein, Google kann natürlich nicht die Zukunft von Aktien voraussagen. Zumindest nicht direkt und vielleicht auch nicht indirekt. Doch im Netz finden sich zahlreiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...