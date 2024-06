DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 25. Juni (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Holzmann, Rede zu digitalem Euro 09:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie, Berlin 10:00 LU/Adler Group SA, HV 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Virtuelle Keynote beim SZ-Nachhaltigkeitsgipfel 12:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Grundsteinlegung von Siemensstadt Square, Berlin *** 13:00 UK/Fed-Gouverneurin Boweman, Rede bei Policy Exchange Event *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 14:40 DE/SPD-Fraktionschef Mützenich, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 100,0 zuvor: 102,0 *** 18:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede im Economic Club of New York *** 19:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Digitalisierung - Chancen nutzen, Risiken abwehren" 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q - CN/Bundesverkehrsminister Wissing, Reise nach China - IL/Bundesaußenministerin Baerbock, Reise nach Israel, Westjordanland und Libanon ===

