Berlin (ots) -Die Hochzeitssaison hat begonnen und die Suche nach dem perfekten Hochzeitsfotograf:innen ist in vollem Gange. Eine aktuelle Untersuchung (https://skylum.com/de/newsroom/hochzeitsfotografie-2024-trends-tipps-und-topstdte)von Skylum, einem führenden Anbieter von KI-basierter Bildbearbeitungssoftware wie Luminar Neo (https://skylum.com/de/luminar), zeigt, wie unterschiedlich die Preise für Hochzeitsfotograf:innen in den größten Städten Deutschlands sind.Preisunterschiede in deutschen StädtenBrautpaare mit einem begrenzten Budget können sich in Dortmund über besonders erschwingliche Preise für Hochzeitsfotografie freuen. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen führt das Ranking mit einem durchschnittlichen Stundensatz von nur 172,88 Euro an. Auf dem zweiten Platz liegt Bonn, wo Hochzeitsfotograf:innen im Schnitt 181,05 Euro pro Stunde berechnen. Mit einem Stundensatz von 181,05 Euro belegt Berlin den dritten Platz des Rankings. Mit den vergleichsweise teuersten Preise für Hochzeitsfotograf:innen müssen Paare in Frankfurt am Main, Hamburg und Köln mit Stundensätzen von 231,40 Euro, 230,68 Euro bzw. 228,53 Euro rechnen.Momente für die Ewigkeit: Mit diesen Tipps gelingen dir die perfekten HochzeitfotosAuf was Hochzeitsfotograf:innen achten sollten, weiß der renommierte walisische Hochzeitsfotograf und Luminar Neo Ambassador Matthew Browne:Tipp 1: Flexibilität bei jedem Wetter: Eine gute Vorbereitung auf unterschiedliche Wetterbedingungen ist entscheidend. Fotograf:innen sollten auch bei schlechtem Wetter kreativ bleiben und den stürmischen Himmel oder Pfützen für einzigartige Aufnahmen nutzen.Tipp 2: Epische Locations: Beeindruckende Orte sind der Schlüssel zu unvergesslichen Porträts. Fotograf:innen sollten das Gelände des Veranstaltungsortes erkunden und nahegelegene Strände, Wälder oder historische Denkmäler in Betracht ziehen.Tipp 3: Bearbeite die Fotografien mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Luminar Neo: Luminar Neo bietet Fotograf:innen leistungsstarke Werkzeuge für die Bildbearbeitung:- Automatische Staubfleckenentfernung: Entfernt Staubflecken, die beim Objektivwechsel entstehen.- Porträtbearbeitung: Face AI und Skin AI verbessern das Aussehen von Gesichtern und Haut.- Intuitive Werkzeuge: Accent AI passt Sättigung, Belichtung und Kontrast automatisch an. Mit der Funktion "Stimmung" können sofortige Farbkorrekturen durchgeführt werden.- Voreinstellungen: Speichere bevorzugte Bearbeitungseinstellungen und wende sie später wieder an.Pressekontakt:Lena-Marie Kern | lena-marie.kern@tonka-pr.com | +49 176 15779241Wencke Lummer | wencke.lummer@tonka-pr.com | +49 176 17922722Original-Content von: Skylum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172306/5808559