News von Trading-Treff.de Siemens Energy Aktienanalyse nach der starken Performance. Die Energiewende wird weiter angepeilt, die Aktie ist stärkster DAX-Wert in 2024 bisher. Gewinne bei Siemens Energy nun in Aussicht Siemens Energy ist ein globaler Akteur in der Energiewirtschaft, der aus der Abspaltung der Energiesparte von Siemens hervorgegangen ist. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert und bietet eine breite Palette von Produkten, ...

