Nachdem die Nvidia-Aktie, laut einem Bericht, in den vorbörslichen Handel am Montag Verluste verzeichnete und somit an Wert einbüßte, setzt sich ein Abwärtstrend fort, wobei bereits über 220 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung ausgelöscht wurden. Mit einem weiteren zu erwartenden Verlust von 65 Milliarden Dollar aufgrund des aktuellen Kursrückgangs um 2,1%, bleibt trotzdem festzuhalten, dass Nvidia im Jahresvergleich um beeindruckende 155% gestiegen ist und sich somit als stärkster Wert im technologielastigen Nasdaq 100 Index behauptet hat. Der Tech-Gigant erreichte zwischenzeitlich eine höhere Bewertung als Microsoft und war kurzzeitig das wertvollste Unternehmen der Welt, konnte diese Spitzenposition jedoch nicht lange halten. Die enorme Steigerung der Marktbewertung ist bemerkenswert, wobei Nvidia nun hinter Apple und Microsoft positioniert ist.

Exklusiver Sommerverkauf lockt Investoren

Investing.com hebt hervor, dass Nvidia, trotz intensiver Covered durch Mainstream-Medien, nicht das einzige Unternehmen mit beachtlichen Kursgewinnen im gegenwärtigen Bullenmarkt ist. Eine von KI gesteuerte Auswahl, die für Abonnenten für weniger als 7 Dollar im Monat angeboten wird, hat andere Aktien identifiziert, die sogar noch stärkere Performance als der KI-Riese zeigen. Diese Strategie, die sich an zukünftige Entwicklungen orientiert und nicht an Impulshandel, hat seit ihrem offiziellen Start im Oktober den S&P 500 übertroffen und die bemerkenswerte Realwelt-Performance offenbart ein beachtliches Ergebnis: Ein Startkapital von 100.000 Dollar hätte im Verlauf der prognostizierten Entwicklung einen beeindruckenden Wert von 1.868.000 Dollar erreicht. Ein solch strategisches Investment in Zeiten der Sommeraktionen zieht insbesondere aufgeweckte Investoren an, die gerne das Potenzial nutzen möchten, das die KI-gesteuerten Prognosen bieten.

