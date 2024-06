Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Finanzmärkte standen in der abgelaufenen Handelswoche weiter im Bann der politischen Entwicklungen, so die Analysten der DekaBank.In Frankreich sei es zwischenzeitlich zu einer Beruhigung bei den Kursen von Staatsanleihen gekommen. Diese konstruktive Stimmung habe sich auf andere Marktsegmente übertragen und eine geräuschlose Emission neuer Anleihen ermöglicht. Dass die Staatsfinanzen das neue Problemkind der europäischen Wirtschaftspolitik werden könnten, sei an der Wiederaufnahme der Sanktionsprozesse gemäß der europäischen Schuldenregeln durch die Europäische Kommission deutlich geworden, die während der Corona-Krise ausgesetzt gewesen seien. In der vergangenen Woche sei gegen sieben Mitgliedsstaaten, unter anderem Frankreich und Italien, ein Verfahren wegen zu hoher Haushaltsdefizite bekannt gegeben worden. Konkrete Auswirkungen auf die Staatshaushalte werde dies zunächst jedoch nicht haben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...