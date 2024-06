EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation

Corporate News DEAG forciert Wachstum im Bereich Festivals und geht wegweisende Kooperation mit "Black Mamba" ein Berlin, 24. Juni 2024 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") baut ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich Open-Air-Events strategiegemäß weiter aus und hat mit der Black Mamba Event & Marketing GmbH ("Black Mamba") eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Black Mamba ist u.a. Veranstalterin des renommierten Electronic-Urban-Festivals "Sputnik Spring Break" auf der Halbinsel Pouch. Im Segment EDM/Techno/Urban-Music ist die DEAG bereits mit erfolgreichen Festival-Formaten wie Airbeat One, MAYDAY, NATURE ONE, Indian Spirit, Syndicate, Ruhr in Love, Toxicator oder auch dem Kessel Festival in Stuttgart im Markt vertreten und erreicht allein in diesem Bereich jährlich über 250.000 Besucher. Die DEAG ist der führende Produzent von EDM/Techno/Urban-Festivals in Deutschland und stärkt diese Position mit dem Sputnik Spring Break Festival nachhaltig weiter. Das Sputnik Spring Break Festival ist ein Multi-Genre-Festival, das Elektro, Alternative, Hip-Hop und Urban sehr erfolgreich miteinander kombiniert. Umfassende Synergieeffekte bei Produktion und Infrastruktur sowie bei der Künstlerakquise führen zu kontinuierlichen Margenverbesserungen. Die DEAG baut ihre Position im Electronic-Music-Segment weiter aus und will damit sich ergebende Marktopportunitäten nutzen, um weiteres Wachstum zu generieren. Insbesondere der Heimatmarkt Deutschland verfügt über eine große Fanbase und führt das Ranking monatlicher Hörer elektronischer Musik mit 369 Mio. noch vor den USA an. Andere Genres wie Rock, Latin und Hip-Hop übertrifft Electronic Music beim Wachstum des Online-Konsums und legte 2023 weltweit am stärksten zu. Global verzeichnete die Electronic Music Industrie 2023 einen Anstieg um 17 % auf 11,8 Mrd. US-Dollar (IMS Business Report 2024). Insgesamt veranstaltet die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Spanien und Irland über 30 ein- und mehrtägige Festival-Events aller Musikrichtungen mit jährlich über 800.000 Besuchern. Dazu zählen beispielsweise das "Sion sous les étoiles" (Schweiz), das "Belladrum Tartan Heart" (Schottland) oder auch das "Barcelona Rock Fest" (Spanien). Sputnik Spring Break findet seit 2008 statt und ist heute mit jährlich rund 30.000 Besuchern eines der größten Festivals in Ostdeutschland. Die 2024er Ausgabe des Festivals vom 17. bis 20. Mai 2024 war erneut ein voller Erfolg und mit Headlinern wie Cro, Scooter, Nina Chuba, Tream oder Timmy Trumpet komplett ausverkauft. Auch zukünftig wird die DEAG die Konsolidierung der Live-Entertainment-Branche in Deutschland, Europa und ihr organisches Wachstum vorantreiben. Rico Tietze, Geschäftsführer Black Mamba Event & Marketing: "Wir freuen uns sehr, mit der DEAG einen starken Kooperationspartner in unserem Segment gefunden zu haben. Gemeinsam werden wir unser Festival für unsere Besucher kontinuierlich verbessern und das Netzwerk im Konzern mit anderen starken Festivals und dem erfahrenen Team für den weiteren Ausbau nutzen." Christian Diekmann, CEO National der DEAG: "Das Sputnik Spring Break ist mit der besonders attraktiven Location und dem offenen Musikspektrum eines der erfolgreichsten Festivals in Ostdeutschland und seit 15 Jahren etabliert. Ich freue mich sehr auf die intensive Kooperation mit unseren neuen Partnern, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Verständnis viel zu der Umsetzung unserer Ziele und der Strategie im Festival-Bereich beitragen werden." Detlef Kornett, Group CEO DEAG: "Seit 2019 haben wir unsere Wachstumsstrategie im EDM-Festivalsegment erfolgreich und profitabel umgesetzt. Die Kooperation mit Rico Tietze wird es uns ermöglichen, Synergien im gesamten Konzern und bei verschiedenen Projekten, über das Sputnik hinaus zu heben. Damit ist das der nächste große Schritt für die DEAG, unsere führende Rolle in diesem Segment zu stärken." Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment, produziert und promotet Live-Events aller Genres und Größenordnungen in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 22 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland, Dänemark und Spanien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events. 1978 in Berlin gegründet, gehören heute die Bereiche Rock/Pop einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Spoken Word & Literary Events, Arts+Exhibitions, das Ticketing und Entertainment-Services zu den Kerngeschäftsfeldern der DEAG. Live Entertainment für alle Generationen sowie Arts+Exhibitions sind wichtige Bausteine für die Weiterentwicklung des DEAG-eigenen Content. Für rund 6.000 Veranstaltungen werden jährlich über 10 Mio. Tickets für DEAG-eigenen und Dritt-Content umgesetzt - ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe myticket .de , myticket.at , myticket.co.uk , gigantic.com und tickets.ie . Investor & Public Relations

