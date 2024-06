EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Cliq Digital AG / Bekanntmachung Stand Aktienrückkauf per 21. Juni 2024

Cliq Digital AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.06.2024 / 17:15 CET/CEST

CLIQ Digital AG: Stand Aktienrückkauf per 21. Juni 2024 Bekanntmachung gemäß Artikel 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Düsseldorf, 24. Juni 2024. Im Zeitraum vom 17. Juni 2024 bis einschließlich 21. Juni 2024 wurden insgesamt 27.009 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der CLIQ Digital AG erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 27. Februar 2024 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt. Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Datum Aggregiertes Volumen

in Stück Aktien Durchschnittskurs (Euro) 17.06.2024 5.918 7,0596 18.06.2024 5.601 6,9364 19.06.2024 5.359 6,7213 20.06.2024 5.231 6,6480 21.06.2024 4.900 6,4733

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Website von CLIQ Digital AG unter https://cliqdigital.com/investors/news-events veröffentlicht. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 28. Februar 2024 bis einschließlich 21. Juni 2024 erworbenen Aktien beläuft sich auf 300.741 Aktien. Der Erwerb der Aktien der CLIQ Digital AG erfolgt durch eine von der CLIQ Digital AG beauftragten Investmentbank ausschließlich im Xetra-Handel der Deutschen Börse AG.



