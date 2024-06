© Foto: dpa | Hendrik Schmidt - picture alliance



In der Aktie von Mayr-Melnhof hat sich in den vergangenen Wochen nur wenig getan. Jetzt hat ein hochrangiger Insider zuschlagen und kräftig gekauft.Für den österreichischen Verpackungsspezialisten Mayr-Melnhof ist das Börsenjahr bislang mäßig erfolgreich verlaufen. Das letzte markante, bereits im Januar erzielte Hoch bei 128,60 Euro wurde abverkauft. Seither orientiert sich die Aktie nach unten, sodass gegenüber dem Jahreswechsel ein Minus von rund 10 Prozent zu Buche steht. Damit gehören die Anteile zu den derzeit schwächsten Werten im Wiener Leitindex ATX. Erbe vergrößert Anteil der Privatstiftung Am Montag zeigte die Aktie, die in den vergangenen Wochen von moderaten Verlusten betroffen …