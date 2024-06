Mainz (ots) -Überfüllte Intensivstationen, Pflegekräfte am Limit, einsame Senioren, vernachlässigte Schulkinder und eine mit Verboten und Geboten überforderte Gesellschaft. Wer während der Covid-Pandemie hoffte, dass Politiker, Wissenschaftler oder Journalisten seine Angst oder Ratlosigkeit in Sicherheit und Zuversicht verwandeln würden, der musste verzweifeln. Der Streit zwischen "Team Vorsicht" und "Team Freiheit" hat das Land genauso traumatisiert wie das Coronavirus selbst. Der Vertrauensverlust in Politik, Wissenschaft und Medien ist heute noch spürbar. "Der Corona-Schock - eine Pandemie und die Folgen" ist am Donnerstag, 27. Juni 2024, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.Hilft eine konsequente Aufarbeitung? Was wurde damals richtig, was falsch entschieden? Hatte die Wissenschaft zu viel oder zu wenig Macht im Pandemiemanagement? War Corona zu groß für 16 deutsche Ministerpräsidenten und das Kanzleramt? Werden Grundrechte wieder das erste Opfer der nächsten Pandemie? Oder ist Deutschland inzwischen besser vorbereitet?Bei Maybrit Illner diskutieren Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, der Virologe Christian Drosten, Schauspieler Jan Josef Liefers sowie der Journalist und Autor Georg Mascolo.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5808630