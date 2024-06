Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

DEAG forciert Wachstum im Bereich Festivals und geht wegweisende Kooperation mit "Black Mamba" ein

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") baut ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich Open-Air-Events strategiegemäß weiter aus und hat mit der Black Mamba Event & Marketing GmbH ("Black Mamba") eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Black Mamba ist u.a. Veranstalterin des renommierten Electronic-Urban-Festivals "Sputnik Spring Break" auf der Halbinsel Pouch.

Im Segment EDM/Techno/Urban-Music ist die DEAG bereits mit erfolgreichen Festival-Formaten wie Airbeat One, MAYDAY, NATURE ONE, Indian Spirit, Syndicate, Ruhr in Love, Toxicator oder auch dem Kessel Festival in Stuttgart im Markt vertreten und erreicht allein in diesem Bereich jährlich über ...

