Reduzierung der Behandlungskosten um rund 80 % und beschleunigter Zugang zur Behandlung

RIAD, Saudi-Arabien, June 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) hat erfolgreich CAR-T-Zellen für die Krebsbehandlung selbst hergestellt. Dank dieses Durchbruchs konnten die Kosten für die Behandlung von 1,3 Millionen SAR auf etwa 250.000 SAR pro Behandlung gesenkt werden, so dass sie den Patienten innerhalb von 14 Tagen zur Verfügung steht. Diese Errungenschaft überwindet alle Kosten- und Transportprobleme, lindert das Leiden der Patienten durch eine rechtzeitige Behandlung und unterstützt die nationalen Bemühungen zur Lokalisierung der Biotechnologiebranche.

Die Bekanntgabe dieses Meilensteins, der die führende Position des KFSHRC im Bereich der spezialisierten Gesundheitsversorgung weiter festigt, erfolgte während der Eröffnung des Forums für neuartige Therapien am Sonntagmorgen. Ziel des Forums ist es, die Zahl der klinischen Studien zur T-Zell-Therapie und Gentherapie zu erhöhen, um Patienten im Königreich Saudi-Arabien Zugang zu diesen neuartigen Behandlungen zu verschaffen und Branchenpartnern die Möglichkeit zu bieten, klinische Forschungsinitiativen am KFSHRC zu erkunden.

Vor der internen Herstellung der Behandlung betrug die Produktionszeit zwischen 21 und 28 Tagen, da die Herstellung außerhalb des Königreichs erfolgte. Dies führte zu zahlreichen logistischen Herausforderungen und Unterbrechungen der Versorgungskette, einschließlich der Kryokonservierung, des Transports zu externen Produktionszentren und des anschließenden Rücktransports ins Krankenhaus, was häufig zu Verzögerungen beim Zugang zur Behandlung und zu längerem Leiden der Patienten führte.

Diese Leistung ist das Ergebnis einer nahtlosen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen des Krankenhauses, die in einem internen T-Zell-Herstellungszentrum untergebracht sind, das mit modernen Bioreaktoren und Zellverarbeitungseinheiten ausgestattet ist. Diese halten sich an strenge behördliche Standards, um die Qualität und Sicherheit der therapeutischen Produkte zu gewährleisten, denen umfassende Schulungsprogramme für die Mitarbeiter zu den Grundsätzen und Techniken der T-Zell-Herstellung vorausgehen. In der jetzigen Phase werden die intern hergestellten T-Zellen den Patienten im Rahmen einer klinischen Studie am KFSHRC angeboten.

Die T-Zell-Therapie ist eine der neuesten Entwicklungen in der Krebsbehandlung, bei der die Immunzellen eines Patienten so verändert werden, dass sie Krebszellen erkennen und zerstören. Die Zellen werden aus dem Blut des Patienten entnommen, in Produktionszentren gentechnisch verändert und dann wieder in den Körper des Patienten injiziert, um Krebszellen gezielt zu zerstören.

Diese Errungenschaft ist Teil der Strategie des KFSHRC, neuartige Therapien zu entwickeln und die Möglichkeiten der klinischen Forschung zu erweitern, um so die bestmögliche Gesundheitsversorgung für alle Patienten zu gewährleisten, was im Einklang mit der Verpflichtung des Krankenhauses steht, die Qualität der Gesundheitsversorgung durch Innovation und Spitzenleistungen zu verbessern.

Es ist bemerkenswert, dass das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz im Nahen Osten und in Afrika und den 20. Platz weltweit in der Liste der 250 besten akademischen medizinischen Zentren der Welt belegt und als wertvollste Marke des Gesundheitswesens im Königreich und im Nahen Osten anerkannt wurde, wie aus dem Brand Finance-Ranking 2024 hervorgeht. Außerdem wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek zu den 250 besten Krankenhäusern der Welt gezählt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hr. Essam AlZahrani, Acting Head of Media Affairs, 0555254429

Hr. Abdullah Alown, Media Coordination Officer, 0556294232