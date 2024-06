Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Marktausblick für DAX, Dow & Aktien wie Nvidia, Apple, Salesforce, Nike & Co.

Anzeige / Werbung

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft sank überraschend von 89,3 Punkte auf 88,6 Zähler und damit das zweite Mal in Folge. Dazu befragt das IFO-Institut jeden Monat rund 9000 Führungskräfte, die auch einen schlechteren Ausblick gaben. Dennoch steigen die Aktienkurse, weil eine lockere Geldpolitik der erste unterstützende Faktor sein dürfte und diese Liquidität für den Aktienmarkt positiv bewertet wird.

In den USA war der Vorwochenstart ebenfalls positiv. Mit dem Feiertag in der Mitte der Woche erfolgte auch eine Trennung beim Marktverlauf. Eingangs der Woche noch Euphorie mit Kurszielen im S&P von 6000 Punkten und Nvidia als wertvollstes Unternehmen der Wall Street, wendete sich ab Donnerstag das Blatt zurück zum Ausgangspunkt. Der Nasdaq schaffte es in der Haupthandelszeit nicht, die 20.000 Punkte zu überspringen und vor allem die US-Technologiewerte gingen in eine Konsolidierung über.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir ausführlich ein und präsentierten dabei vor allem die Stärke der Dow Jones Unternehmen Salesforce und Nike. Vor 2 Wochen gab es mit dem Salesforce-Ausblick sehr negative Reaktionen in der Aktie. Davon erholt sich der Wert nun langsam wieder und steht an der Kurslücke zu diesem Abriss.

