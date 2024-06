Walmart, ein führender Omnichannel-Einzelhändler, hat die Einführung eines neuen HIV-Schnelltestdienstes in ausgewählten Apotheken angekündigt. Dieser Service wird rechtzeitig zum nationalen HIV-Testtag am 27. Juni in Colorado und Virginia an 18 Standorten angeboten und ist Teil der Bestrebungen, das Gesundheitswesen zugänglicher, erschwinglicher und bequemer zu machen. Nach einer erfolgreichen Pilotphase in zwei Apotheken in Virginia im letzten Jahr ist dieser kostenlose Dienst nun Teil einer erweiterten Pilotphase, die bis zum 27. September läuft.

Innerhalb der Walmart-Spezialapotheken werden den Patienten neben einem HIV-Test auch weitere Präventivmaßnahmen wie STI-Tests, Verhütungsberatung sowie Unterstützung durch geschultes Fachpersonal angeboten. Die HIV-Schnelltests, die von qualifizierten Apothekern durchgeführt werden, sollen nicht nur die Diagnose erleichtern, sondern auch [...]

