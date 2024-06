59 Prozent verwenden zum Bezahlen zumindest hin und wieder Handy oder Uhr98 Prozent nutzen kontaktloses Bezahlen mit Karte, Smartphone oder SmartwatchFast drei Viertel wollen "cash only" gesetzlich abschaffen lassen Berlin, 24. Juni 2024Kontaktloses Bezahlen an der Kasse ist in Deutschland Standard...

Den vollständigen Artikel lesen ...