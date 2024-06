DJ PTA-Adhoc: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH: Ad hoc Mitteilung / Ergebnis des Umtauschangebots

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/24.06.2024/18:44) - Ad hoc Mitteilung, 24. Juni 2024: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH gibt Ergebnis des Umtauschangebots bekannt

Die Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH (die" Emittentin")(vormals: Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH) hat am 14. Juni 2024 Anleihegläubiger ihrer im Jahr 2018 emittierten Schuldverschreibungen, ISIN AT0000A21LB6 (die " 2018-Schuldverschreibungen"), eingeladen, Angebote zum Umtausch in neu zu begebende, 4,875% p.a. fix verzinsliche Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 44.000.000,00, unbedingt und unwiderruflich garantiert durch die Breiteneder Immobilien Parking AG (vormals: Best in Parking - Holding AG), mit Fälligkeit im Jahr 2030, ISIN AT0000A3DGB3 (die " 2024-Schuldverschreibungen") abzugeben (das " Umtauschangebot"). Die Umtauschfrist endete am 24. Juni 2024 um 15.00 Uhr (MESZ).

Der Emittentin wurden insgesamt 2018-Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 14.454.000,00 zum Umtausch in 2024-Schuldverschreibungen gültig angeboten, welche von der Emittentin in diesem Umfang angenommen werden.

Auf Basis des Umtauschverhältnisses von 1:1 werden aufgrund des Umtauschangebots 2024-Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 14.454.000,00 emittiert. Als Ergebnis der Durchführung des Umtausches wird der ausständige Gesamtnennbetrag der 2018-Schuldverschreibungen EUR 29.546.000,00 betragen.

Details zum Umtauschangebot sind auch auf der Internetseite der Emittentin ( https://www.b-i-p.com/ investor-relations/ ) ersichtlich.

Aussender: Breiteneder Immobilien Parking Konzernfinanzierungs GmbH Adresse: Schwarzenbergplatz 5/7.1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Phillipp Gaier Tel.: +43 1 513 12 41 1750 E-Mail: philipp.gaier@b-i-p.com Website: www.b-i-p.com

ISIN(s): AT0000A21LB6 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

