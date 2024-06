© Foto: NurPhoto | Jakub Porzycki - picture alliance



Schon vor den Zahlen ist man bei Wolfe Research mega bullish für die Aktie von Micron. Das Kursziel wurde kräftig angehoben.Der als KI-Gewinner handelte Speicherchiphersteller Micron wird am kommenden Mittwochabend seinen Quartalsbericht präsentieren. Für diesen ist das Analystenhaus Wolfe Research schon jetzt so bullish, dass das Kursziel kräftig angehoben wurde. Noch vor den Zahlen: Kursziel deutlich gesteigert Ihre Empfehlung für die Aktie haben die Analysten unverändert auf "Outperform" belassen. Damit befinden Sie sich in guter Gesellschaft, denn bei insgesamt 38 Empfehlungen raten derzeit 34 Analystenteams zum Kauf der Aktie, während nur eines den Verkauf empfiehlt. Mit ihrem von 150 …