Die Aktie von HelloFresh ist am Freitag bei 4,71 Euro auf ein neues Rekordtief gestürzt - der vorläufige Tiefpunkt eines jahrelangen Abverkaufs. Doch nun - so scheint es - wollen es die Bullen noch einmal wissen. Im freundlichen Gesamtmarkt hat sich der Kurs am Montag nämlich mit einem kräftigen Satz nach oben vom Tief abgesetzt.Mit einem Kursplus von 11,8 Prozent ging die HelloFresh-Aktie am Montag als Top-Gewinner im MDAX aus dem Frankfurter Handel. Damit konnte sie sich bereits wieder ein gutes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...