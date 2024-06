DJ PTA-News: a.i.s. AG: Umbuchung von Aktien - eine Voraussetzung für weitere Aktivitäten und Handelsfreigabe der Aktie - Verlängerung der Frist

Berlin (pta/24.06.2024/19:00) - Das Grundkapital der a.i.s. AG ("Gesellschaft") beträgt EUR 10.226.000. Es ist eingeteilt in 8.000.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien ("Aktien"). Die Aktien sind bei der Clearstream Banking AG girosammelverwahrt.

Durch Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt (Aktenzeichen 9 IN 517/15) vom 05.12.2022 wurde, sieben jähriger Insolvenz, ein Insolvenzplan über das Vermögen der Gesellschaft vom 22.09.2022 ("Insolvenzplan") bestätigt.

Mit Rechtskraft dieses Insolvenzplans aus 2022 wurden 73,50 % der Gesellschaftsanteile auf die "L'Industrielle Franco-Allemande SAS" kurz IFA übertragen. Damit hat IFA einen Anspruch auf Gewährung eines entsprechenden Miteigentumsanteils an den von der Clearsteam Banking AG gehaltenen Anteilsscheinen, mit entsprechenden Auswirkungen auf jeden Aktionär.

Die Clearstream Banking AG kann diese Übertragung nicht selbst veranlassen, weshalb die a.i.s. AG nun alle Depotbanken auffordert, die Aktien aus den Depots der Altaktionäre auf das Depot der L'Industrielle Franco-Allemande SAS, d.h. auf folgendes Konto zu übertragen:

. SIX SIS AG, BIC/Swift INSECHZZXXX bei Clearstream AG auf das Kontos 7121000

. zu Gunsten der BANQUE ERIC STURDZA SA - GENF: Swift BABRCHGG EUR Konto des Endkunden/Eigentümers IBAN 55 0838 8005 5640 0000 2 der "L'INDUSTRIELLE FRANCOALLEMANDE (IFA)"

Soweit sich in den Depots der einzelnen Aktionäre " Bruchteile" von Aktien ergeben, werden diese zugunsten des Aktionärs mathematisch aufgerundet.

Die a.i.s. AG hat diese Rechnung auf Basis des Einzelaktionärs nachvollzogen und den Depotbanken am 28.5.2024 zukommen lassen. Die Vorgehensweise konnte bisher noch nicht von allen Banken umgesetzt werden. Daher wird mit dieser Ankündigung eine Fristverlängerung um einen Monat, bis zum 20.07.2024 eingeführt, in der Hoffnung, dass wir dann die Kapitalbereitstellung sowie den operationellen Betrieb einleiten können. Weitere Informationen finden Sie auf unsere Internetseite unter https://ais-ag.eu/index.php?page=6

Die a.i.s. AG will mit diesem Schritt die Werthaltigkeit der Aktien wieder herstellen und arbeitet, wie bereits angekündigt, an strukturelle Geschäftsmodelle die dies ermöglichen sollen. Wir hoffen daher, diese Aktion schnell beenden zu können und um Verständigung unserer Aktionäre.

