Wichtigste Punkte:

Grid Dynamics führt ein Set von Tools für die End-to-End-Automatisierung von mehreren üblichen Softwareentwicklungsszenarien ein.

Dank dieser leistungsstarken, zweckgebundenen Tools können Grid Dynamics und seine Kunden die Modernisierung von alten Projekten, die Entwicklung neuer Anwendungen und die Produktivität von Site Engineers erheblich beschleunigen.

Die neuen Tools bieten einen Grad an erweiterter Automatisierung, der mit üblichen GenAI-Coding-Copiloten unerreichbar ist.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Technologie-Consulting, Plattform- und Produktengineering, AI und fortschrittlichen Analysediensten, stellt sein AI for Developer Productivity Toolkit vor. Dieses Toolkit enthält spezielle Anwendungen für gängige Softwareentwicklungsszenarien, wie zum Beispiel Modernisierung von Anwendungen, Automatisierung von funktionalen Tests, und Überwachung von Cloud-Bereitstellungen. Dank dieser zweckmäßigen Tools können Entwicklerteams Probleme schneller und effizienter lösen als mit allgemeinen Code-LLMs und Copiloten.

Das Kit enthält drei neue Tools, die sich jeweils mit einem Anwendungsfall befassen, der bei den Kunden von Grid Dynamics gefragt ist. Das erste Tool, AI Application Modernization, analysiert die Architektur von alten Anwendungen, erstellt genaue Spezifikationen für das Ziel-Technologiestack und implementiert diese in den Code. Das zweite Tool, AI Test Automation, ermöglicht End-to-End funktionale Testgenerierung, indem die geschäftliche Logik von Anwendungen analysiert, Testfälle erstellt und Testautomatisierungscode entwickelt wird. Das dritte Tool, AI Assistant for Cloud Observability, ermöglicht eine Abfrage der aus Cloud-Konten und Prüfsystemen gespeicherten Daten über natürliche Sprache, was die Arbeit der Engineers erleichtert und Zeit spart. Das Toolkit verfügt über eine flexible Architektur und lässt sich bei allen wichtigen Serviceanbietern integrieren, ebenso wie in alle privaten LLM-Bereitstellungen.

"Die meisten Entwickler nutzen bereits täglich GenAI-Copiloten, aber die Fähigkeiten dieser allgemeinen Tools erfüllen die Anforderungen an die Produktivitätssteigerung durch GenAI nicht komplett," sagte Ilya Katsov, Vice President of Technology bei Grid Dynamics. "Die neuen Tools sind hingegen zielgenau auf bestimmte Anwendungen ausgerichtet und ermöglichen deshalb einen höheren Grad der Automatisierung und eine höhere Produktivität. Unsere Engineering-Teams nutzen diese Tools bereits für zahlreiche Projekte und nun stellen wir dieses Toolkit auch den Engineering-Teams unserer Kunden zur Verfügung."

Die AI for Developer Productivity Tools sind die jüngsten, innovativen, problemlösenden Lösungen von Grid Dynamics. Sie unterstützen die GigaCube Wachstumsstrategie des Unternehmens. Besuchen Sie diese Seite, um mehr über diese AI for Developer Productivity Tools zu erfahren.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und fortschrittlichen Analysediensten. Durch die Verbindung von technischem Weitblick und Geschäftssinn lösen wir die dringendsten technischen Herausforderungen und ermöglichen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die eine geschäftliche Transformation durchlaufen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für Grid Dynamics ist unsere 8-jährige Erfahrung und Führungsrolle im Bereich der KI für Unternehmen, die durch fundiertes Fachwissen und laufende Investitionen in Daten, Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud und DevOps sowie Kundenerfahrung unterstützt werden. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Silicon Valley mit Niederlassungen in Amerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "auf die Zukunft ausgerichtete Aussagen" im Sinne von Paragraf 27A des Securities Act von 1933 und Paragraf 21E des Securities Exchange Act von 1934. Bei diesen handelt es sich nicht um historische Tatsachen und sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics wesentlich von den Vorhersagen und Projektionen abweichen könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind beispielsweise an folgenden Wendungen zu erkennen: "glauben," "schätzen," "vorhersagen" "erwarten," "beabsichtigen," "planen," "könnte," "wird," "möglicherweise," "Projekte," "Prognose," "fortfahren" oder "sollte," oder deren Verneinung oder Abwandlung oder ähnliche Worte. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten uneingeschränkt Zitate und Aussagen im Hinblick auf unsere AI for Developer Productivity Starter Kits, die Fähigkeiten unserer Produkte und das Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich Kunden und unserer GigaCube Strategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem Faktoren, die unsere Produktkapazitäten einschränken, der Nutzen unserer Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorgenannte Liste von Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Grid Dynamics weist die Leser darauf hin, dass sie sich nicht übergebührlich auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderte Erwartungen oder veränderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht. Weitere Informationen über Faktoren, die Grid Dynamics, einschließlich seiner Betriebsergebnisse und seiner Finanzlage, wesentlich beeinflussen könnten, sind im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts des Unternehmens auf Formular 10-Q, der am 2. Mai 2024 eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC aufgeführt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

