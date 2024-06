In Sachen Künstliche Intelligenz (KI) ist Apple etwas in Rückstand geraten. Bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC stellte der Konzern aber nun endlich seine Vision einer KI-Zukunft bei den eigenen Geräten vor, welche auf den Namen "Apple Intelligence" hört. Starten soll das Ganze aber erst einmal in einer Betaversion - und das wohl erst einmal nicht in Europa.Anzeige:Der Nachrichtendienst "Bloomberg" berichtet, dass Apple (US0378331005) die Veröffentlichung von Apple Intelligence in Europa wohl auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...