DJ Merck stellt Phase-III-Studien mit Krebsmittel Xevinapant ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Darmstädter Merck KGaA muss erneut einen Rückschlag in einer Medikamentenstudie hinnehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er eine Phase-III-Studie mit den Medikament Xevinapant in lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren in Kombination mit platinbasierter Chemotherapie (CRT) eingestellt. Es sei nach einer Zwischenanalyse davon auszugehen, dass die Studie das primäre Ziel der Verlängerung des ereignisfreien Überlebens nicht erreichen würde. Auch die Studie X-Ray Vision, die Xevinapant plus Strahlentherapie untersucht, wurde beendet.

Xevinapant galt bisher als ein Hoffnungsträger für die Medikamentenpipeline von Merck, insbesondere nachdem im Dezember Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose in der klinischen Prüfung gescheitert war. Die Analysten der Citigroup schätzten das Spitzen-Umsatzpotenzial von Xevinapant zur Behandlung von Kopf- und Halskrebs im Frühjahr auf 1,4 Milliarden Euro.

June 24, 2024

