© Foto: NurPhoto | Mairo Cinquetti - picture alliance



Diese fünf in der aktuellen Woche (KW26) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 25. Juni: Fedex Die Sorgen vor einem konjunkturellen Abschwung in den USA nehmen wieder zu. Ursache hierfür sind vor allem sinkende Verbraucherausgaben. So entwickelten sich die Einzelhandelsumsätze nach den am vergangenen Dienstag veröffentlichten Daten für den Mai weitaus schwächer als erwartet. Da der private Konsum rund 70 Prozent der US-amerikanischen Wirtschaftsleistung ausmacht, ist das ebenso wie der Anstieg der Arbeitslosigkeit ein bedenklicher Trend, zumal er bereits seit einigen …