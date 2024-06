3 Gründe, warum Ethereum bald die Korrektur beendet

Ethereum macht derzeit eine schwere Zeit durch! Noch vor wenigen Wochen besagte die allgemeine Meinung am Markt, dass noch vor dem Sommer neue Jahres- oder sogar Allzeithochs erreicht werden würden. Passiert ist aber etwas völlig anderes. Nicht nur, dass $ETH nicht auf ein neues Alltime High angestiegen ist, der Kurs hat sich sogar noch weiter davon entfernt. Dasselbe gilt für das Jahreshoch, das im März bei 4.095.04 Dollar liegt.

-19 % ist der Kurs von diesem Hoch aus gefallen und derzeit scheint es sogar, dass das Momentum der Abwärtsbewegung noch zunimmt. Ein großer Faktor dürfte hierbei die Sommer-Saisonalität sein. Diese ist generell meistens eher schwach für die Märkte. Ein anderer Grund dürfte die Enttäuschung der Anleger sein, erst dachte jeder, bald würde der neue Bull Run ausbrechen. Derzeit scheint irgendwie niemand große Käufe zu wagen. Dennoch sprechen drei Gründe dafür, dass der Bullenmarkt nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

(Ethereum ist mittlerweile -19 % von seinem Jahreshoch bei 4.095.04 Dollar gefallen - Quelle: tradingview.com)

Grund #1: Die fundamentalen Daten

Obwohl es schon oft besprochen wurde, muss man als größten Kurstreiber für die Märkte immer noch die kommenden Ethereum-ETFs nennen. Sollten die Nettozuflüsse ähnlich stark oder sogar nur halb so stark wie bei den Bitcoin-ETFs ausfallen, dürfte Ethereum einen starken Preisschub erleben. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die börsengehandelten Ether-Fonds bereits wenige Tage nach der Auflage Zuflüsse von mindestens 4 Mrd. Dollar erreichen könnten. Derzeit wird als Handelsstart immer wieder der 2. Juli genannt, was nicht mehr weit in der Zukunft liegt.

Erst vor einigen Tagen erklärte die englische Investmentbank Standard Chartered, dass ihr Kursziel nach Einführung der ETFs für Ethereum bei 8.000 Dollar liegt. Dazu gesellen sich jetzt noch Gerüchte, die besagen, BlackRock arbeite schon an der Zulassung und Auflage für Solana-ETFs. Das würde Ethereum zwar nicht direkt betreffen, hätte aber dennoch zur Folge, dass der Kryptomarkt noch höhere Akzeptanz unter der Finanzelite wie Banken, Hedgefonds und Konzernen findet. Davon kann der gesamte Markt nur profitieren, was auch für $ETH gilt.

Grund #2: Geringes Volumen in der Korrektur

Betrachtet man das Volumen im Ethereum-Chart, so fällt sehr schnell auf, dass dieses derzeit eigentlich eher durchschnittlich bis gering ist. Gefährlich sind jedoch eher Korrekturen unter hohem Volumen. Der Grund dafür ist sehr einfach erklärt. Tritt bei Abverkäufen ein hohes Volumen auf, bedeutet das, dass viele Anleger und Investoren schnell aus ihren Positionen raus möchten und dabei große Mengen auf den Markt geben.

(Das Volumen am unteren Rand des Charts ist relativ gering und zeigt an, dass der große Abverkauf durch wenige Verkäufe zustande kommt - Quelle: Tradingview.com)



Das geringe Volumen bedeutet im Grunde Folgendes: Nur wenige Marktteilnehmer, die relativ geringe Mengen $ETH auf den Markt schmeißen, treiben die Abwärtsbewegung. Dem stehen auch wenige Käufer gegenüber, weshalb der Markt fällt. Der Grund für die geringen Käufe und die Korrektur ist somit praktisch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Viele Anleger sind davon ausgegangen, der Markt würde steigen und warten jetzt ab, bis die Korrektur klare Anzeichen zeigt, dass sie dem Ende zugeht. Da die Käufer alle auf dieses Zeichen warten, ist geringer Kaufdruck im Markt. Bei so geringem Volumen kann die Trendumkehr rasant erfolgen. Dafür braucht es nur eine gute Nachricht, wie beispielsweise den oben genannten Start der Ethereum-ETFs.

Grund #3: Der große Aufwärtstrend ist noch intakt

Obwohl sich im Tageschart bereits ein kleiner Korrekturtrend gebildet hat, ist der große Trend im Wochenchart immer noch intakt. Der Ethereum-Kurs hat sich zwar vom letzten Hoch nach unten bewegt, befindet sich aber immer noch meilenweit entfernt von der Marke bei 2.171, wo der Aufwärtstrend gebrochen würde. Angesichts der Nachrichtenlage scheint es derzeit auch sehr unwahrscheinlich zu sein, dass dieser Trend gebrochen wird.

(Der große Aufwärtstrend ist im Wochenchart immer noch intakt und spricht ebenfalls für weiter steigende Kurse - Quelle: Tradingview.com)

Was ein Anstieg in Ethereum für den Kryptomarkt bedeutet

Ethereum gilt nach wie vor, ebenso wie der Bitcoin, als beliebter und viel beachteter Maßstab für den gesamten Kryptomarkt und dessen Stimmung. Wenn Ethereum wieder in den Bullenmarkt übergeht, ist es sehr wahrscheinlich, dass viele kleinere Coins im Fahrwasser der 2. größten Kryptowährung mit steigen werden. Besonders Coins, die auf der Ethereum-Blockchain handelbar sind, könnten enorme Kursgewinne verzeichnen. Ein neuer Coin, dem viele Analysten ein Potenzial von x100 zutrauen, ist Base Dawgz.

