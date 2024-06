Experten deutet auf Potenzial neuen Coins wegen Wal-Aktivität hin

Die Berichte der Experten über die Wal-Aktivität in dem neuen Skalierungs-Memecoin Pepe Unchained ($PEPU) mehren sich und deuten auf ein größeres Potenzial hin. Nach noch nicht einmal drei Tagen konnte der Vorverkauf schon die Marke von 500.000 USD überschreiten und wenige Minuten später bereits 538.820 USD erzielen.

Das große Interesse der Krypto-Wale ist vorwiegend darauf zurückzuführen, dass sowohl die Kryptowährungen als auch die Aktien in den USA eine Korrektur hinlegen. Ebenso ist der Fear-and-Greed-Index von CMC mittlerweile mit einem Wert von 49 im neutralen Bereich. Deswegen sind die Wale wiederum etwas vorsichtiger geworden.

Eine hervorragende Alternative zu regulären Kryptowährungen bieten aktuell vor allem Vorverkäufe. Denn diese Coins können bis zur ersten Notierung an einer Kryptobörse noch keine Verluste erleiden. Jedoch gewähren sie dennoch durch einen eingebauten Preiserhöhungsmechanismus und Staking-Rendite bereits Buchgewinne.

Dies erklärt wiederum das große Interesse des "smart moneys", welches sich über die Zyklen des Kryptomarktes bewusst ist. So wird laut dem CME FedWatch Tool bis Dezember auch mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95 % mit einer Zinssenkung in den USA von mindestens 25 Basispunkten gerechnet.

Daher scheint der Superzyklus der Memecoins bislang nicht vorüber zu sein. Denn die erfahrenen Wale wissen, dass historisch betrachtet zuerst Bitcoin steigt, dann die Altcoins und zum Schluss die Memetoken.

Mit der Positionierung in dem Presale kann somit die Korrekturphase überstanden und dennoch von Buchgewinnen profitiert werden. Die erste Listung dürfte ungefähr mit dem Abschluss der Korrektur zusammenfallen.

Das bietet die Memecoin-Skalierungslösung von Pepe Unchained

Einige der größten Probleme der stark verbreiten Blockchain von Ethereum sind die bei einer hohen Nachfrage auftretenden Überlastungsprobleme. So kommt es in diesem Falle zu einem Anstieg der Gebühren auf unattraktive Niveaus sowie einer Verlangsamung der Geschwindigkeit, was beides die Benutzererfahrung maßgeblich beeinträchtigt und Anwendungsfälle wie Mikrotransaktionen zunichtemacht.

Genau an dieser Stelle setzt Pepe Unchained an, welches den beliebten Frosch Pepe von der Kette seiner Layer-1 befreien und sein wahres Potenzial entfalten soll. Mithilfe der Skalierungslösung kann die Geschwindigkeit um das Hundertfache gesteigert, die niedrigsten Gebühren und nahtlose Überbrückungsdienste geboten werden. Ein weiterer Vorteil soll in der doppelt so hohen Staking-Rendite liegen, die derzeit 4.174 % beträgt.

Dabei verwendet Pepe Unchained eine sogenannte Sidechain, welche die Transaktionen außerhalb von Ethereum berechnet. Danach werden sie auf der Layer-1 gespeichert, um wiederum von dessen Sicherheit zu profitieren. Somit vereint Pepe Unchained das Beste aus beiden Welten und bietet dabei eine hohe Kompatibilität.

Durch die Befreiung von Pepe soll das Projekt eine neue Ära der Memecoins einleiten. Dabei kann man auf der Layer-2 handeln, staken und interagieren. Durch die hervorragenden Konditionen für Memetoken, könnten sich theoretisch auch andere Projekte in dem Ökosystem ansiedeln, insbesondere, wenn leichter, schneller, günstiger, transparenter und sicherer Memecoins erstellt und gehandelt werden können.

Sollte nur ein Anteil der täglich gestarteten Memetoken auf Pepe Unchained erscheinen, könnte dies in bedeutenden Kursexplosionen resultieren. Denn der Kryptosektor hat die höchste Dominanz an den DEXs in Bezug auf das Handelsvolumen, wobei in diesem Jahr bis zu 67 % erreicht wurden. Dabei kommen Memecoins auf eine Marktkapitalisierung von derzeit 46,35 Mrd. USD.

https://x.com/pepe_unchained/status/1805184346569285918

Investment von 100 USD könnte Anleger mit Pepe Unchained zu Millionären machen

Der Vorverkauf von Pepe Unchained schreitet in einem beeindruckenden Tempo voran und hat sich zuletzt sogar noch einmal beschleunigt. Fortan sind nur noch rund 31 Stunden übrig, um sich die Coins zum aktuellen Preis von 0,008032 USD zu sichern. Bereits in der nächsten Phase wird dieser auf 0,00806410 USD erhöht.

Aufgrund der höheren Buchgewinne und Staking-Rendite für frühe Investoren lohnt sich ein schnelles Handeln mehr. Aber auch ohne sie haben die Anleger an den Kryptobörsen mit ihnen lebensverändernde Renditen erzielt. Genau wegen dieser Millionengewinne haben die Memecoins in diesem Jahr eine so große Beliebtheit erfahren.

Betrachtet man etwa die Entwicklung der Originals Pepe, so konnte dieser seit seinem Start am 14. April 2023 für 0,0000000000106 USD bis zu seinem Allzeithoch am 27. Mai von 0,00001725 USD um beeindruckende 162.735.749 % im Preis steigen. Dies bedeutet, dass man zu Beginn nur 0,6145 USD hätte investieren müssen, um Millionär zu werden.

Der optimierte Pepe Unchained hat jedoch wesentlich mehr zu bieten als sein veralteter und nutzloser Vorgänger. Daher besteht auch eine Chance, dass er ihn sogar noch übertreffen kann. Das große Interesse während des Presales ist ein weiteres Indiz auf eine parabolische Kursentwicklung.

Da Pepe Unchained deutlich mehr als einen lustigen Memecoin zu bieten hat, ist es auch nicht verwunderlich, dass er so schnell eine so große Reichweite aufbauen konnte. Außerdem weckt er das Interesse einer zunehmenden Anzahl bekannter Kryptoanalysten. Zu ihnen gehört etwa der YouTuber Matthew Perry, der auf eine Viertelmillion Abonnenten kommt. Dieser rechnet damit, dass Pepe Unchained bald explodieren wird.

Ein weiterer Analyst, der Pepe Unchained ins Visier genommen hat, ist Crypto Gains. Er empfiehlt seinen Zuschauern, dass sie möglichst früh in den Presale einsteigen. Zudem geht er davon aus, dass ein Coin mit einem Bezug zu dem beliebten Pepe hat und mit etwas Neuem verbindet, eine große Chance bietet.

Pepe Unchained könnte Pepe gefährlich werden

Pepe befindet sich mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 4,52 Mrd. USD auf dem dritten Platz der Memecoins. Jedoch sind die Memetoken-Investoren und insbesondere die institutionellen Anleger anspruchsvoller geworden. Dies lässt sich daran erkennen, dass drei der führenden 5 Coins reale Geschäftsmodelle verfolgen.

Denn der Kryptomarkt ist ständig auf der Suche nach Innovationen. Insbesondere der Markt der Memetoken ist schnelllebig. So ist es fast die Regel, dass die explosiven Memecoins schnell von neuen Vertretern ersetzt werden.

Daher sind auch die Chancen hoch, dass Pepe Unchained - mit einem deutlich größeren Nutzen als Pepe - den führenden Frosch-Memetoken verdrängen könnte. Dies würde in bedeutenden Renditen für frühe Investoren resultieren.

Anleger, die nun das aktuelle Marktumfeld richtig einschätzen und clever diversifizieren, können nun die größten Renditen erzielen. Aufgrund des Durchbruchs der wichtigen Unterstützungslevels von Bitcoin und Ethereum ist jedoch vermutlich für weitere ein bis zwei Monate mit einer Korrektur zu rechnen.

Wichtig ist dabei vorrangig der Kapitalerhalt, was bei einem Presale für einen temporären Zeitrahmen gewährleistet wird. Ebenso können mit ihnen attraktive Gewinne erzielt werden, speziell wenn die Staking-Rendite von Pepe Unchained noch bei 4.174 % liegt.

Wichtige Details über Pepe Unchained

Pepe Unchained will mit seiner neuen Memecoin-Skalierungslösung auf Ethereum sein Innovationspotenzial beweisen. Somit kann die Beschränkung von 15 Transaktionen pro Sekunde (TPS) sowie Transaktionsgebühren von bis zu 30 USD im Mai 2024 überwunden werden.

Daher werden Mikrotransaktionen attraktiver, was wiederum neue Geschäftsfelder erschließt, wie im Falle vom Gaming und Mikrokrediten für Menschen in Entwicklungsländern. Von diesem Potenzial könnte wiederum Pepe Unchained profitieren.

Die herkömmlichen Probleme von Ethereum sollen mithilfe der Skalierungslösungen überwunden werden. Zu den bekanntesten von ihnen gehören Polygon mit 429 TPS und Arbitrum mit 598 TPS.

Jedoch will Pepe Unchained mit seiner ersten Memecoin-Skalierungslösung einen neuen Standard setzen und somit seinen höheren Wertunterschied im Vergleich zu anderen Vertretern aus seinem Sektor begründen. Diese kommen laut den Angaben von CoinGecko bereits auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 22 Mrd. USD.

Laut dem Whitepaper sehen die Tokenomics von Pepe Unchained vor, dass 20 % der Gesamtversorgung über den Presale erworben werden können. Weitere 30 % sind für die Belohnungen der Staker vorgesehen, was sich wiederum über einen Zeitraum von zwei Jahren stabilisierend auf den Kurs auswirkt.

Damit Pepe Unchained auch die nötige Viralität aufbaut, wurden 20 % der Coins für das Marketing und 15 % für die Schatzkammer eingeplant. Für ein gutes Handelsumfeld an den Börsen sollen 15 % der für die Liquidität eingeplanten $PEPU-Token sorgen.

Das Projekt profitiert von einigen Faktoren, wie der Popularität von Pepe, dem innovativen Geschäftsmodell, der hohen Staking-Rendite, der großen Reichweite und dem Wachstumspotenzial. Angesichts des rasanten Verkaufstempos schließt sich das Zeitfenster für das Vorverkaufsangebot zunehmend.

Zur Sicherheit sollten Anleger und Interessierte Pepe Unchained auf den sozialen Medien wie X und Telegram folgen. Somit müssen sie nicht riskieren, dass sie wichtige Informationen verpassen oder später als andere von ihnen erfahren. Ebenso gibt es noch weitere Informationen auf der Website von Pepe Unchained.

