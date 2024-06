Explodiert jetzt der Kurs von Solana?

Für Solana lief es die letzten Wochen ebenso wenig rund wie für die anderen großen Kryptowährungen. Obwohl sich um die Blockchain von $SOL ein riesiges Ökosystem mit bekannten und beliebten Meme-Coins wie $WIF, $BONK oder $BOME gebildet hat, konnte der Kurs von Solana lange Zeit nicht von diesem Umstand profitieren. $BTC, $ETH und $BNB konnten sich dieses Jahr weit besser entwickeln als $SOL, das mit ca. 60 Mrd. Dollar die 5. größte Kryptowährung darstellt. Eigentlich sah es eine Zeit lang so aus, als würde $SOL noch weiter hinter den anderen großen Kryptowährungen zurückfallen. Doch derzeit tun sich technische Signale und Gerüchte auf, die dafür sorgen könnten, dass Solana bald zu neuem Glanz gelangt.

($SOL ist mit über 60 Mrd. Dollar die 5. größte Kryptowährung der Welt - Quelle: coinmarketcap.com)

$SOL befindet sich im Chart an einer wichtigen Marke

Seit seinem Jahreshoch hat $SOL zwar derzeit -38 % verloren, aber dennoch deutet derzeit einiges darauf hin, dass schon bald die Erholung anstehen könnte. Denn derzeit befindet sich der Kurs am viel beachteten EMA 200. An dieser Marke, die in der Technischen Analyse als bedeutungsvoll eingeschätzt wird, machen Korrekturtrends in vielen Fällen die Umkehr. Das könnte auch für Solana zutreffen, auch wenn ein anderer fundamentaler Umstand derzeit noch viel positiver aussieht.

(Der Kurs von Solana scheint derzeit punktgenau am EMA 200 zu drehen, was die Trendumkehr einleiten könnte - Quelle: Tradingview.com)

Gerüchte um einen Solana-ETF laufen heiß

Bisher nicht besonders laut, sondern eher im Flüsterton machen derzeit die Gerüchte um einen Solana-ETF die Runde. Angeblich plant der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock einen solchen börsengehandelten Fonds aufzulegen. Nach den Bitcoin- und Ethereum-ETFs wäre das die nächste Sensation am Kryptomarkt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht genau bekannt, ob die Gerüchte der Wahrheit entsprechen. Außerdem ist nicht klar, wie die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auf einen solchen Antrag reagieren wird. Im Falle von Ethereum hat sie sich überraschend liberal gezeigt.

Dennoch gilt der Vorsitzende der SEC, Gary Gensler immer noch als großer Skeptiker des Kryptomarktes und die Behörde versucht nach wie vor zahlreiche Coins, wie etwa Ripple, als nicht registriertes Wertpapier einzustufen. Es ist also fraglich, ob die SEC einem Solana-ETF die Freigabe erteilen würde. Selbst wenn der politische Druck für eine Liberalisierung der Haltung gegenüber Kryptowährungen immer größer wird. Sollten diese ETFs allerdings tatsächlich kommen, könnte dem gesamten Markt ein neues goldenes Zeitalter bevorstehen; zahlreiche Coins aus dem Solana-Ökosystem könnten explodieren. Ein Coin der auf der Solana-Blockchain gehandelt werden kann, ist Basdawgz.

Das ist der neueste Multichain-Coin mit x100 Potenzial

$DAWGZ ist ein Coin, der gerade mitten im ICO steckt und trotz seiner eigentlichen Anbindung an Base, der hauseigenen Blockchain von Coinbase auch auf der Binance Smart Chain sowie den Blockchains von Avalanche, Ethereum und Solana gehandelt werden kann. Durch die hohe Verfügbarkeit auf den verschiedenen Blockchains garantiert $DAWGZ seinen Tradern und Investoren nicht nur schnelle und günstige Transaktionszeiten bzw. -kosten, sondern hat auch die Chance auf ein extrem hohes Handelsvolumen nach dem Start. Durch die leichtere Verfügbarkeit und das hohe Potenzial könnten viele Anleger ein Auge auf Base Dawgz werfen. Das könnte im besten Fall ein Listing bei großen Börsen wie Binance oder Coinbase bedeuten.

(Base Dawgz erhöht bereits in 10 Stunden seine Vorverkaufspreise - Quelle: Basedawgz.com)

Ein CEX-Linsting, das auch in der ausführlichen Roadmap auf der Website als Ziel angegeben wird, könnte gravierende Folgen für den Kurs haben. Denn in diesem Fall würde der durch die erhöhte Aufmerksamkeit der weltweiten Krypto-Anleger vermutlich explodieren. Kein Wunder also, dass viele Analysten glauben, $DAWGZ könnte schon direkt nach dem Start x100 schaffen und dadurch einige Anleger zu Millionären machen. Allerdings steht die nächste Preiserhöhung bereits in 10 Stunden an, weshalb für interessierte Anleger, die zum besten Preis kaufen wollen, jede Minute zählt!

